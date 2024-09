Einbruch in Gartenhütte im Balinger Wolfental

1 Nach einem Einbruch in eine Gartenhütte in Balingen ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

In eine Gartenhütte im Balinger Wolfental ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Der Einbruch wurde erst jetzt bemerkt und der Polizei gemeldet.









In eine Gartenhütte im Wolfentalweg in Balingen ist Zwischen Samstag, 24. August und Samstag, 31. August, eingebrochen worden. Der Vorfall wurde am Wochenende der Polizei gemeldet.