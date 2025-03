Einbruch in Bauwagen in Rottenburg

1 Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. (Symbolfoto) Foto: AA-W – stock.adobe.com

Ein Unbekannter ist in einen Bauwagen an der Hohenbergschule in Rottenburg eingebrochen und hinterließ Chaos. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Bauwagen eingebrochen, der auf dem Gelände der Hohenbergschule in der Jahnstraße abgestellt war.