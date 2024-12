Einbrecher steigen in Hechinger Einfamilienhaus ein

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Einbrecher sind zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Röte" in Bechtoldsweiler eingestiegen.









Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von 11.30 Uhr (Do) bis 10.40 Uhr (Fr) über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge das gesamte Haus.