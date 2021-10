Einbrecher in Meßstetten unterwegs

1 Die Einbrecher gelangten über die Terrassentür ins Gebäude. (Symbolfoto) Foto: Stein

In der Meßstetter Hangergasse ist in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher unterwegs gewesen.















Link kopiert

Meßstetten - In der Zeit zwischen 22 Uhr und sechs Uhr gelangte der Dieb über eine Terrassentür in das Gebäude und durchwühlte in mehreren Räumen die Schränke und Schreibtische.

Bargeld geklaut

Auf seiner Suche nach Wertgegenständen brach der Unbekannte auch verschlossene Bürotüren und Rollcontainer auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Einbrecher Bargeld und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.