Polizei ermittelt: Einbrecher in Achern flüchten mit Bargeld

Zünfte stürmen die Verwaltungen Alle Friesenheimer Ortsteile sind in Narrenhand

Egal, ob in Schuttern, Heiligenzell, Oberschopfheim oder Oberweier: Im gesamten Gemeindegebiet stürmten Narren die Verwaltungen und rissen die Macht an sich. Das Büro des Bürgermeisters Erik Weide wurde sogar per Leiter erobert.