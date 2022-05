Einbrecher im Jugendhaus in Hechingen-Stetten

1 Ins Jugendhaus in Hechingen-Stetten ist eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: Stein/dpa

In der Nacht auf Donnerstag ist in das Jugendhaus in Hechingen-Stetten eingebrochen worden. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt.















Hechingen-Stetten - Einem Mitarbeiter des Jugendhauses wurde am frühen Donnerstagmorgen eine offenstehende Tür am Gebäude gemeldet. Beim Versuch, diese zu verschließen, entdeckte er Einbruchsspuren.

Das Einbruch wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 2.30 Uhr, verübt. Bislang unbekannte Täter hatten laut Polizeibericht vermutlich mittels eines Brecheisens die Türe gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Im Inneren wurde eine weitere Türe gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Schubladen durchwühlt und aus einem Schrank Bargeld in Höhe von 100 bis 150 Euro entwendet. Ob es noch weiteres Diebesgut gibt, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Weitere Tür hält Einbruchsversuch stand

An einer weiteren Außentüre am Objekt wurden ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt. Diese hielt allerdings aufgrund einer zusätzlichen Sicherung dem Versuch stand.

Zum Verschließen der aufgebrochenen Tür wurde die Freiwillige Feuerwehr Hechingen hinzugezogen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Das Polizeirevier Hechingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.