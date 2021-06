1 Drei Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren sind am Dienstagnachmittag in Rottweil von einem jungen Mann belästigt worden.(Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign /stock.adobe.com

Drei Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren sind am Dienstagnachmittag in Rottweil von einem jungen Mann belästigt worden.

Rottweil - Die Jugendlichen waren in der Nägelesgrabenstraße unterwegs, als ihnen ein 19-Jähriger ihnen zunähst eine Zeit nachlief, sie dann ansprach und nach ihren Namen fragte. Die Mädchen riefen die Polizei. Als kurze Zeit später zwei Streifen eintrafen, war der junge Mann verschwunden. Die 13-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie bereits am Montagabend von dem Mann am Bahnhof sexuell belästigt wurde.

Die Identität des jungen Mannes ist bekannt. Die Polizei ermittelt.