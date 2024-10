Drei Fahrräder sind zwischen Sonntag und Dienstag in Rosenfeld gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die ersten beiden Fahrräder wurden laut Polizeibericht zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 3.35 Uhr, von einem Neubau in der Straße Brechete gestohlen. Die E-Bikes der Marke Cube im Wert von rund 8000 Euro standen hinter dem Haus und waren aneinandergekettet.

Am Dienstagabend wurde der Polizei gegen 18.15 Uhr ein weiterer Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht. Das E-Bike der Marke Ghost im Wert von rund 2000 Euro soll im Lauf des Tages ebenfalls in der Straße Brechete gestohlen worden sein.

Es werden Zeugen gesucht, die in der Straße in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Polizei ermittelt und nimmt unter Telefon 07428/945130 Hinweise entgegen.

Laut Polizei wurde bereits eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet: So soll sich ein jüngerer, männlicher Unbekannter am Montag gegen 2.15 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in derselben Straße aufgehalten haben. Er trug ein Basecap, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift sowie Atemschutzmaske und Handschuhe. Gestohlen wurde aus dem Mehrfamilienhaus nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.