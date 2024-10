Die dunkle Jahreszeit ermutigt Einbrecher offensichtlich zu ihren Taten. In Hechingen wurden nun von der Polizei gleich drei Einbrüche gemeldet. In allen Fällen wird nun mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten ermittelt.

So stiegen Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 18.55 und 8.15 Uhr in ein Wohngebäude in der Klosterstraße ein. Dazu wurde eine Scheibe eingeschlagen. Das Gebäudeinnere wurde von dem bislang unbekannten Täter durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand stahl er Schmuck. Über weitere Beute ist noch nichts bekannt.

Terrassentüre gewaltsam geöffnet

Eingebrochen wurde in Hechingen auch in ein Einfamilienhaus in der Joseph-Wolf-Straße am Stockoch. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr. Hier wurde eine Terrassentüre gewaltsam geöffnet, im Gebäude wurden in mehreren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut dem Polizeipräsidium Reutlingen noch nicht bekannt.

Nicht in jedem Fall wird etwas erbeutet

Eingebrochen wurde zudem in ein weiteres Wohnhaus in der Joseph-Wolf-Straße. Auch dieser Einbruch ereignete sich in der gleichen Nacht: Hier liegt der Tatzeitpunkt zwischen 18.15 Uhr und 6.40 Uhr. Auch hier wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Gebäude durchsucht. Beute fand der Einbrecher nach aktuellem Kenntnisstand nicht.