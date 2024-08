Benzinbettler bringen Mann in Altensteig um sein Geld

1 Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. (Symbolfoto) Foto: Pleul

Sogenannte „Benzinbettler“ waren in der vergangenen Woche im Bereich Altensteig erfolgreich. Sie brachten einen Mann um sein Geld. Die Polizei ermittelt.









Die Betrüger stellten bereits am vergangenen Montag gegen 19.30 Uhr ihre Fahrzeuge im Bereich einer Anhaltebucht der Egenhauser Straße ab. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer wurde auf sie aufmerksam und hielt an. Die Unbekannten täuschten vor, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei und der Mann bot seine Hilfe an.