Polizei ermittelt: Bagger gerät in Kippenheim in Vollbrand
Der Bagger ging in der Nacht in Flammen auf. Foto: Feuerwehr

Die Feuerwehr Kippenheim wurde in der Nacht auf Mittwoch um 2.13 Uhr zu einem Brandeinsatz im Industriegebiet alarmiert.

Gemeldet war ein brennender Bagger. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Baumaschine bereits im Vollbrand, heißt es in einer Mitteilung. Unter Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude oder weitere Maschinen konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden, heißt es weiter. Verletzt wurde niemand.

 

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Schadens können laut Mitteilung derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Kippenheim auch die Polizei.

