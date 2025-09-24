Polizei ermittelt: Bagger gerät in Kippenheim in Vollbrand

1 Der Bagger ging in der Nacht in Flammen auf. Foto: Feuerwehr Die Feuerwehr Kippenheim wurde in der Nacht auf Mittwoch um 2.13 Uhr zu einem Brandeinsatz im Industriegebiet alarmiert.







Gemeldet war ein brennender Bagger. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Baumaschine bereits im Vollbrand, heißt es in einer Mitteilung. Unter Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude oder weitere Maschinen konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden, heißt es weiter. Verletzt wurde niemand.