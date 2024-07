1 Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro ist das Resultat eines Küchenbrands, der sich am Freitagnachmittag in einem Firmenkomplex in Straßberg ereignet hat.









Gegen 17 Uhr fing in der Kaffeeküche einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße eine auf einem Herd abgestellte Kaffeemaschine Feuer, da dieser eingeschalten war. In Folge dessen entwickelte sich starker Rauch, wodurch die Zimmerdecke und die Wände beschädigt wurden.