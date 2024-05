22-Jähriger wird in Schwenningen von Unbekannten bedroht

1 Sein Mobiltelefon und Bargeld sollte der 22-Jährige den beiden Unbekannten geben. Er wurde von ihnen mit einem Messer bedroht. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein 22-Jähriger ist am Dienstagmittag in der Dauchinger Straße in Schwenningen von zwei Männern bestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.









Gegen 13 Uhr wollte sich ein 22-Jähriger mit einem etwa gleichaltrigen Mann treffen, nachdem er online ein Mobiltelefon gekauft hatte. Am vereinbarten Treffpunkt kam ein weiterer Mann hinzu und bedrohte den jungen Mann mit einem Messer. Er forderten den jungen Mann auf, ihnen das Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Nach der Übergabe trennten sich die beiden Männer und flüchteten in unbekannte Richtungen. Die Ermittlungen dauern an.