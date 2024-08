22-Jähriger in Albstadt angefahren und E-Roller geklaut

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 22-Jährige um kurz nach Mitternacht in der Truchtelfingerstraße auf dem Gehweg in Richtung Ebingen. Plötzlich wurde er von einem Fahrrafahrer angefahren. Der 22-Jährige stürzte. Der Radfahrer nahm daraufhin den E-Roller an sich und machte sich aus dem Staub. Sein Fahrrad ließ er zurück.