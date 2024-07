Mehrere Einbrüche in Haigerlocher Vereinsheim

1 Wer in das Vereinsheim eingebrochen ist, ist bislang unklar. (Symbolfoto) Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com

Gleich mehrfach ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. Juni, und Sonntag, 30. Juni, in ein Vereinsheim in der Straße „Bauernwiesen“ in Haigerloch eingebrochen worden.









Link kopiert



Zunächst verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch bis Samstag gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendete mehrere Gegenstände des Vereins. Am Sonntagabend wurde ein Fenster beschädigt und über dieses eingestiegen. Auch hier wurden Gegenstände des Vereins entwendet.