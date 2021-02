Polizei eingeschaltet Bordell in Villingen-Schwenningen unerlaubt geöffnet

Unberechtigt "Corona-Soforthilfe" eingestrichen habe eine Betreiberin eines Etablissements in VS. Die 42-Jährige sollte ihren Betrieb im aktuellen Corona-Lockdown schließen und hatte dies so auch behördlich angezeigt. Daraufhin habe sie Unterstützungsgelder in fünfstelliger Höhe erhalten, führte ihren Betrieb nach Angaben der Polizei jedoch unerlaubt weiter.

Betrieb lief weiter