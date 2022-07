1 Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Foto: abr68 – stock.adobe.com

Ein zwölfjähriges Mädchen überquert gerade die Fahrbahn, als ein 18-jähriger Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert.















Rottweil - Im Kreuzungsbereich der Heerstraße und der Straße "Via L’Aquila" kam es am Dienstag gegen 12 Uhr fast zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger fuhr auf der Heerstraße und bog mit einem BMW 560L mit überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Via L’Aquila" ein. Der Fahranfänger verlor dabei die Kontrolle und schleuderte in Richtung einer Bushaltestelle. Ein zwölfjähriges Kind überquerte gerade die Straße und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Mädchen kam es nicht. Zeugen schrieben das Kennzeichen des Autos auf und meldeten den Vorfall der Polizei.