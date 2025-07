Unfallflucht in Rottweil – Citroën Jumper beschädigt

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolfoto) Foto: Pleul In Rottweil hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag einen geparkten Citroën Jumper beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht.







In der Lorenz-Bock-Straße in Rottweil hat sich am Mittwochvormittag eine Unfallflucht ereignet.