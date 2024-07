Zwei Unbekannte stehlen Bargeld aus Tasche eines Mannes in Loßburg

1 Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Freudenstadt nach einem Vorfall in Loßburg.(Symbolfoto) Foto: Weigel

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagmittag einem Mann in Loßburg Bargeld aus seiner Tasche geklaut. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.









Link kopiert



Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen lief ein junger Mann gegen 13.50 Uhr die Straße "Am Wassergraben" entlang. Als er an einer Sitzbank vorbeiging, wurde er von zwei unbekannten Männern, welche sich zuvor an der Bank befanden, zu Fuß überholt und angesprochen.