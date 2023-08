Mehrere Verkehrszeichen sind in der Nacht auf Samstag in St. Georgen beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter schlugen laut Polizeibericht im Stadtgebiet zu und knickten die Standrohre der Zeichen um. In der Hauptstraße wurde am Parkplatz Lorenzkirche ein Parkschild, in der Luisenstraße ein Tempo 30 Schild sowie ein Halteverbotsschild umgeknickt.

Die Polizei nimmt unter Telefon 07724/94 95 00 Hinweise entgegen.