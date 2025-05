Polizeieinsatz in Oberndorf Nach Pöbeleien in Gaststätte - Mann in Gewahrsam genommen

Ein 30-jähriger Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, hat am Sonntag auf dem Schuhmarktplatz in Oberndorf für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er wurde nach Pöbeleien und Widerstand in Gewahrsam genommen.