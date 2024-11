Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Donaueschingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Bei einer Unfallflucht in Donaueschingen sind am Samstag etwa 3000 Euro Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.









Am Samstag kam es, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi an der Hagelrainstraße in Donaueschingen zu einer Unfallflucht.