Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen weißen Cupra in Donaueschingen-Aasen beschädigt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.







Sachschaden in Höhe von über 9000 Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, an einem am Straßenrand in der Kirchensteigstraße geparkten Auto verursacht.