1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro. (Symbofoto) Foto: © Heiko Küverling – stock.adobe.com

Ein Unbekannter hat in Bad Dürrheim einen Mercedes demoliert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Bad Dürrheim - Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz am Ahornweg. Als der Besitzer des Autos wegfahren wollte, bemerkte er die Schäden an der hinteren Stoßstange und am rechten Kotflügel.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 07720/85000.