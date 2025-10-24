Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter mit RW-Kennzeichen verursacht Unfall bei Glatten und flüchtet

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, ist ein 42-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 409 bei Glatten ausgewichen und verunfallt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der BMW-Fahrer gegen 9.30 Uhr von Leinstetten in Richtung Neuneck, als ihm ein bislang unbekannter Auto-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Neuneck auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser überholte trotz Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer nach rechts in den Straßengraben aus.