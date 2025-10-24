Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter mit RW-Kennzeichen verursacht Unfall bei Glatten und flüchtet

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, ist ein 42-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 409 bei Glatten ausgewichen und verunfallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der BMW-Fahrer gegen 9.30 Uhr von Leinstetten in Richtung Neuneck, als ihm ein bislang unbekannter Auto-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Neuneck auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser überholte trotz Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer nach rechts in den Straßengraben aus.

Trotz des Ausweichmanövers kommt es zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 42-jährige BMW-Fahrer blieb leicht verletzt. Sein Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am BMW entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der bislang unbekannte Überholende entfernte sich von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen, eher kleineren PKW mit Rottweiler Kennzeichen gehandelt haben. Es könnte sich um eine neue Mercedes A-Klasse mit sichtbaren Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem weißen Verursacherfahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 zu melden.