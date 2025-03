Unbekannter Mann belästigt 27-Jährige in Villingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Samstag, den 1. März, kam es in in Villingen vor einer Gaststätte zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei bittet um Hinweise.









Während sich am Samstag, den 1. März, eine 27-Jährige gegen 21.30 Uhr außerhalb der Gaststätte in der Rosengasse in Villingen, Höhe der Hausnummer 30, aufhielt, kam ein etwa 60-jähriger Mann zu ihr.