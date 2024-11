Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag einen VW Polo in Rottweil beschädigt.

Im Zeitraum zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr ist ein VW Polo einer 31-Jährigen durch einen Unbekannten beschädigt worden.

Sie hatte ihr Auto in Rottweil am Fahrbahnrand der Durschstraße, Höhe Gebäude 19 geparkt. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro.

Zeugen die im Verlauf des oben angegebenen Zeitraums etwas Auffälliges beobachtet haben oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.