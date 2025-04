Kanzelrede Donaueschingen Minister Cem Özdemir lockt die Massen in die Kirche

Cem Özdemir hielt am Palmsonntag die Kanzelrede in der Kirche St. Johann. Der Andrang war so groß, dass zusätzliche Bänke aufgestellt werden mussten. Er spricht über Kompromisse in der Demokratie und erntet minutenlangen Applaus.