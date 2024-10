Unbekannte brechen in Donaueschingen in Baucontainer ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag bis Mittwochnachmittag in zwei Baucontainer in Donaueschingen eingebrochen. Sie haben einen mobilen Energiespeicher sowie ein Kabelsuchgerät gestohlen.









Im Zeitraum von Freitag, 25. Oktober, bis Mittwochnachmittag, 30. Oktober, sind unbekannte Täter an der Ecke Fürstenbergstraße und Stadionstraße in Donaueschingen in zwei dort aufgestellte Baucontainer eingebrochen.