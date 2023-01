1 Die Ermittlungen zu den Vorfällen in der Kehler Silvesternacht laufen. (Symbolfoto) Foto: © Glibovic – stock.adobe.com

Die Ermittlungen zu den Vorfällen in der Kehler Silvesternacht laufen auf Hochtouren. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach zwei Männern. Hier geht es zu den Fotos der Verdächtigen.















Link kopiert

Kehl - Bislang Unbekannte hatten sich in der Silvesternacht Zutritt zum stillgelegten Kehler Hallenbad verschafft und einen Brand gelegt. Beim folgenden Einsatz waren Feuerwehr und Polizei von Jugendlichen mit Feuerwerk beschossen worden. In diesem Zusammenhang sind die Beamten der zuständigen Kriminalinspektion auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden

Im Verlauf der Silvesternacht sind zwei bislang unbekannte junge Männer auf ein Tankstellengelände in der Straßburger Straße vorgefahren. Sie benutzten dazu einen Motorroller. Gegen etwa 22 Uhr befüllten sie einen Kanister mit Kraftstoff.

Hier geht es zu den Fotos der Verdächtigen

"Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kraftstoff mit der versuchten Brandstiftung in dem Kehler Hallenbad in Verbindung steht", so die Polizei und bittet um Mithilfe: "Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Roller, insbesondere in Verbindung mit der Silvesternacht machen?" Hinweise werden unter Telefon 0781/21 28 20 entgegengenommen.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 40 000 Euro

An einer nahen Schule und an dem Hallenbad entstand in dieser Nacht durch Vandalismus und Brandstiftung ein geschätzter Gesamtschaden von rund 40 000 Euro.