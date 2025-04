Schlägerei vor Gaststätte in Villingen – acht Personen beteiligt

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den Ablauf der Schlägerei zu rekonstruieren. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann –­ stock.adobe.com

In Villingen ist es am Samstagmorgen vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei gekommen, bei der acht Personen beteiligt waren. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.









Link kopiert



Am Samstag gegen 4 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Schlösslegasse in Villingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den Ablauf der Schlägerei zwischen den acht Beteiligten zu rekonstruieren. Es soll sich um junge Männer gehandelt haben.