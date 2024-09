Nächtliche Knallgeräusche in Peterzell

1 Nächtliche Knallgeräusche, die vermutlich von Böllern herrühren, schrecken Personen in Villingen und nun auch in Peterzell aus dem Schlaf. (Symbolbild) Foto: dpa/Ole Spata

Knallgeräusche haben Samstagfrüh mehrere Peterzeller aus dem Schlaf geschreckt. In Villingen ist das Phänomen von Knallgeräuschen zu nächtlicher Stunde seit Monaten bekannt. Ob sich diese Unsitte nun auch auf St. Georgen ausweitet?









In Villingen wurden die nächtlichen Knallgeräusche von Anwohnern in verschiedenen Wohngebieten schon längere Zeit und immer wieder wahrgenommen, häufig in Verbindung mit einem Lichtblitz. Unsere Redaktion befragte hierzu eine Expertin.