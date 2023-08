Am frühen Donnerstagmorgen ist eine 40-jährige Frau von einem Unbekannten in der Kirnacher Straße in Villingen auf der Straße festgehalten und sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 1 Uhr beim Joggen und lief dabei entlang der Kirnacher Straße stadtauswärts in Richtung Kreuzung Dattenbergstraße/Richthofenstraße. Etwa auf Höhe der Kirnacher Straße 47 näherte sich der Frau plötzlich von hinten ein Mann, packte die Frau am linken Arm, zog sie an sich und umklammerte sie. Anschließend begann der Unbekannte die Frau am ganzen Körper anzufassen, darunter auch an den Brüsten und am Po, so die Polizei. Trotz Hilferufe ließ der Unbekannte nicht von der Frau ab. Erst als die 40-Jährige den Mann in den Arm biss und zwischen die Beine trat, konnte sie sich aus dem Griff lösen. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß auf der Kirnacher Straße in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibung des Täters

Der Täter konnte von der Frau wie folgt beschrieben werden: etwa 1,90 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, zur Tatzeit bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und einer Blue-Jeans. Der Mann hatte weder Bart noch Brille. Da keine Worte gewechselt wurden, könnte es sich bei dem Täter vom Aussehen her um einen Deutschen oder sonstigen Europäer handeln.

Die Polizei hat die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die am frühen Donnerstagmorgen entsprechende Wahrnehmungen in der Kirnacher Straße gemacht, dort eventuell die Hilferufe der Frau gehört oder auch den beschriebenen Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen oder mit dem Villinger Polizeirevier, unter 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.