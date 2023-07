Eine Frau ist am Dienstagnachmittag in Freudenstadt von einem Mann sexuell belästigt worden. Ein weiterer Mann sah dabei zu.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge war die Frau gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Herzog-Eberhard-Straße auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe des dortigen Parkplatzes kamen ihr zwei Männer entgegen. Trotz Ausweichversuche der Frau stellte sich einer der Männer ihr in den Weg und begrabschen die Frau. Diese wehrte sich. Der zweite Mann war in unmittelbarer Nähe, griff in das Geschehen jedoch nicht ein.

Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um einen etwa 55 Jahre alten, übergewichtigen Mann mit kurzen, grauen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Der Mann machte einen ungepflegten Eindruck. Bekleidet war er mit einem grauen Sakko, einem hellen Hemd und einer grau/braunen Hose. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der zweite Mann war etwa 55 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig. Auch er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444 zu melden.