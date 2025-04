Einbruch in Sportgeschäft – Verbindung zu Diebstahlserie in Rangendingen?

1 Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Einbruch am Mittwoch in ein Sportgeschäft in Rangendingen könnte mit einer Serie von Diebstählen in Verbindung stehen – darunter gestohlene Transporter.









Ein Sportgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße in Rangendingen wurde in den frühen Morgenstunden am Mittwoch Ziel eines Einbruchs. Gegen 2.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.