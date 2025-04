Von Böblingen nach Rottweil So herzlich wird Michael Gerg als Leiter der Kriminalpolizeidirektion begrüßt

Jetzt klingelt bei ihm nachts wieder das Telefon: Michael Gerg ist neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil. Bei der Amtseinführung am Dienstag in Rottweil wird klar, dass für die Kriminalistik sein Herz schlägt.