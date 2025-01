1 In Lahr kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Foto: luckybusiness/Fotolia.com

Bislang Unbekannte sind am Sonntagvormittag in ein Haus in der Georg-Kappus-Straße eingebrochen. Andernorts scheiterten Einbrecher zuvor an der Tür.









Wie die Polizei mitteilt, haben sich Einbrecher am Sonntag in der Georg-Kappus-Straße über den Garten gewaltsam Zutritt in das Innere eines Zweifamilienhauses verschafft. Dort durchsuchten sie demnach das Haus einer Seniorin.