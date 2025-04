1 Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt der Polizeiposten Sulz entgegen. (Symbolfoto) Foto: Strauch

Am Dienstagmittag hatte ein Unbekannter einen BMW auf dem Norma-Parkplatz in Sulz angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise.









Link kopiert



Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Malmsheimerstraße in Sulz ereignet hat.