1 Auch die Suche mit einem Polizeihubschrauber blieb bislang erfolglos. Rosalinde H. aus Hofweier wird seit Dienstagmorgen vermisst. Foto: Bein

Die 71-jährige Roselinde H. aus Hofweier wird seid Dienstagmorgen vermisst – auch die Suche mit einem Hubschrauber verlief bisher erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.









Angehörige hatten am Dienstagnachmittag die Polizei informiert, nachdem die Gesuchte zu einem geplanten Termin nicht erschienen war. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Roselinde H. in einem Ausnahmezustand und einhergehend in einer hilflosen Lage befinden könnte, teilt die Polizei mit.