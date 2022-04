Unfall in Nagold

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet in Nagold sind zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet in Nagold sind zwei Menschen verletzt worden.















Nagold - Wie die Polizei mitteilt, war der 41-jährige VW-Fahrer gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto auf einem für Kraftfahrzeuge gesperrten Waldweg vom Friedhof Mindersbach in Richtung Rohrdorfer Steige unterwegs. Nach derzeitigem Sachstand der Polizei fuhr der VW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit an Fußgängern vorbei, bevor er an einer unübersichtlichen Stelle vom Weg abkam und unter anderem mit einem Baum kollidierte. Das Auto kam erst nach einer weiteren Kollision im Unterholz zum Stehen.

Zeugen gesucht

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 37-jährige Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Zeugen, die die Fahrt des 41-Jährigen mit dem schwarzen VW beobachten konnten oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07452 9305-0 zu melden.