Polizei bestätigt schlimmen Vorfall: Schüler stirbt beim Sportunterricht an der Lahrer Dammenmühle

1 Auf einem der Plätze an der Dammenmühle ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen. Foto: Bildstein

Tragischer Vorfall in Lahr: Ein Schüler ist beim Sportunterricht auf der Dammenmühle zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Reanimationsversuche blieben erfolglos.









Gerüchte über den tragischen Vorfall haben in den vergangenen Tagen in Lahr die Runde gemacht. Am Dienstag bestätigte die Polizei in Offenburg auf Nachfrage unserer Redaktion, dass bereits am Montag, 24. Juni, ein neun Jahre alter Junge beim Sportunterricht auf einem Sportplatz an der Dammenmühle unvermittelt zusammengebrochen war.