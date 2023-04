Enten werden in Horber Kreisverkehr überfahren

Zwei Enten sind an einem Kreisverkehr in Horb überfahren worden. Die Polizei berichtet über den Vorfall.









Die beiden Tiere wurden am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr im Kreisverkehr an der Dammstraße in Horb von einem Auto erfasst. Das berichtet das Polizeipräsidium Pforzheim unserer Redaktion auf Nachfrage. Mindestens eines der Tiere wurde dabei getötet. Der Bauhof wurde verständigt, um die Vögel zu entsorgen. Weitere Angaben konnte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht machen.

Ähnlicher Fall in Rottenburg

Dass Enten oder Schwäne überfahren werden, kommt immer wieder vor. Der Fall eines überfahrenen Schwans in Rottenburg löste im Oktober 2021 Empörung aus. Auch damals geschah der Unfall im Kreisverkehr. Ein Autofahrer hatte das Tier in der Nähe des Kauflands überfahren. Ungeklärt blieb, ob es sich in Rottenburg um ein absichtliches Überfahren des Schwans gehandelt hatte.