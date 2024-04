Gutes Ende einer Vermisstensuche: Die seit dem 10. April vermisste Jugendliche aus Balingen im Zollernalbkreis ist wieder aufgetaucht. Nach der 16-Jährigen war seit Mittwoch auch öffentlich gefahndet worden.

Laut Polizei ist sie „am Freitagmittag selbstständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt“. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde damit zurückgenommen.

Polizei: zunächst keine Spur

Zunächst war angenommen worden, dass die 16-Jährige in Villingen-Schwenningen in einen Zug mit dem Ziel Baden-Baden steigen wollte, dann jedoch mit der Bahn über Eutingen im Gäu in Richtung Stuttgart gefahren sei. Seitdem fehlte von der Jugendlichen jede Spur – bis jetzt.

Erst vor gut sechs Wochen war ein anderer Vermisstenfall im Zollernalbkreis aufgeklärt worden. Wenige Tage, nachdem eine Frau aus Grosselfingen vermisst gemeldet worden war, wurde sie bei Stetten am kalten Markt entdeckt.