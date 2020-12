Polizei auf Facebook und Co. "Die sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum"

Soziale Medien sind nahezu überall präsent und haben sehr großen Einfluss, was die Meinungsbildung angeht. Nachrichten erreichen die User direkt auf dem Handy oder dem Tablet. Beobachtet man morgens in der Bahn oder dem Bus die Menschen, so hat nahezu jeder ein Smartphone in der Hand und informiert sich offensichtlich, was in der Welt so passiert ist. Gerade in den sozialen Medien sind aber auch Fake-News, Verschwörungstheorien, Hasskommentare, Betrügereien und so weiter unterwegs, weshalb die Polizei in den sozialen Medien präsent sein muss. Die sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum. Weiterhin gibt es Ereignisse, bei welchen die Polizei Menschen direkt und schnell erreichen will, wie zum Beispiel bei Warnungen vor Gefahren und Fahndungen. Von großer Bedeutung sind auch Themen der Prävention, der Nachwuchswerbung und der Imagepflege. Aus diesen genannten Gründen ist es wichtig, dass die Polizei auf verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien präsent ist.

Auf welchen Social-Media-Kanälen ist die Polizei vertreten?