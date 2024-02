Gefühlt nur wenige Meter über den Fachwerkhäusern schwebte am Dienstagnachmittag ein Helikopter über der Hesse-Stadt. Die Polizei war auf der Suche nach einer Person. Mit Erfolg?

Man sollte meinen, es sei nichts Besonderes – doch wann auch immer ein Hubschrauber über besiedeltem Gebiet seine Kreise zieht, ist das Interesse vieler Bürger groß.

So auch am Dienstag, als ein Polizeihelikopter gegen 15.30 Uhr langsam direkt über die Calwer Innenstadt hinwegzog, in der Luft stehen blieb, zurückkehrte – mehrmals.

Suche nach vermisster Person

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstag berichtete, sei bei dem Einsatz nach einer vermissten Person gesucht worden.

Und das offenbar mit Erfolg. Die gesuchte Person sei zwischenzeitlich gefunden worden. Das erklärte eine Sprecherin am Mittwoch auf Nachfrage.

Nähere Informationen wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes allerdings nicht bekannt.