Jugendliche beschädigen Kellertür in Villingen-Schwenningen

1 Die Polizei wurde alarmiert. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c

Zwei Jugendliche haben am Samstagabend die Tür eines Hauses in Villingen-Schwenningen beschädigt. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.









Link kopiert



Laut Polizeibericht liefen die jungen Männer gegen 22.45 Uhr an dem Haus in der Rietenstraße vorbei und beschädigten eine Kellertüre mit einem Blumenkübel. Dabei wurden ein Beet und Gartenutensilien in Mitleidenschaft gezogen.