Amüsant, spritzig, brillant: Die Politsatire „Herabsehen auf die DDR“, die Yannick Labbé in Huttingen vorgestellt hat, bot Unterhaltungswert und eine nachdenkliche Note.

Ein Autor aus Berlin mit Wurzeln in Huttingen bringt in einem winterlichen Reblanddorf abends Leute auf die Beine mit einem Thema, das nicht nur regional interessiert. Diese Konstellation ist den Aktivitäten der Initiative „Zämme si z’ Huttige“ und des Kulturvereins Alte Schule zu verdanken, die dem gesellschaftlichen Dorfleben seit ein paar Jahren mit zahlreichen und sehr unterschiedlichen Angeboten auf die Sprünge helfen.

Yannick Labbé kommt regelmäßig nach Huttingen, wo seine Eltern schon seit vielen Jahren leben, und erklärte sich gern bereit, seinen 2025 im Leipziger Mosses-Schroeter- Verlag erschienenen Roman vorzustellen.

Mehr als 30 Interessierte hatten sich in der Festhalle eingefunden, wo die Initiatorinnen mit Getränken und Snacks schon vor Beginn der Lesung für eine gesprächsfördernde Stimmung gesorgt hatten.

„Im Klartext: Alles in diesem Roman ist erlogen“, machte Labbé gleich zu Beginn klar, um etwaigen Versuchen, historische Parallelen zu ziehen, einen Riegel vorzuschieben. Im Zentrum der 105 Seiten schmalen Geschichte steht Rechnungsprüfer Uwe Dertenkötter, der ein Jahr vor der Wende in geheimer Mission, ausgestattet mit Hochleistungsfeldstecher, Auto (S-Klasse) und Fahrer, für die Bundesregierung die wirtschaftliche Infrastruktur der DDR entlang der Grenze erkunden und bewerten soll. Dem schrägen und actionreichen Roadtrip voran geht ein Treffen mit dem Kanzler persönlich.

Da ist sie auf einmal wieder, die Zeit der 1980er Jahre, als Politik noch etwas Menschelndes hatte, mittendrin die wuchtige, joviale Erscheinung Helmut Kohls, der den Rechnungsprüfer hartnäckig aber ohne Arg mit „Dertenköter“ anspricht. Die Reise beginnt, nachdem Stefan Humpe, der Fahrer, Dertenkötter um Viertel vor sechs aus dem Schlaf geklingelt hat und los geht die Reise über leere deutsche Autobahnen. Den ersten Blick ins „Feindesland“ wirft Dörtenkötter von einem versteckten Hochsitz nahe der Grenze bei Töpen.

Vom Hochstand auf die DDR herabgeschaut

„Von seinem Hochstand sah er auf die DDR herab, und nach einiger Zeit kam es ihm vor, als wäre er, der West-Voyeur, Teil des Drüben-Alltags“. Während sich die Geschichte lustig, komisch und durchsetzt mit schrägen, actionreichen Episoden – zum Beispiel zwei aufgebrachte Bauern mit Mistgabeln und bedrohlich wirkenden Traktoren – entlang der stacheldrahtbewehrten Grenze weiterspinnt, bleibt dieser Satz mit einer Schlussfolgerung im Kopf hängen: Der „Drüben-Alltag“ ist vom Westen niemals richtig gesehen worden, das Fell des Bären war verteilt, bevor dieser erlegt war.

Durch die kabarettistische Brille betrachtet Labbé die Ereignisse kurz vor der Wende, und bei aller Lust an Spaß und Komik spürt man auch eine leise Trauer.

Labbé: Keine westdeutsche Auseinandersetzung

Er habe viele Freunde im Osten, sagte Labbé in der anschließenden Fragerunde. Es habe keine westdeutsche Auseinandersetzung gegeben mit dem, was damals passiert ist. Man hätte mehr mit den Menschen im Osten sprechen müssen, ist er überzeugt.

Die Diskussion sei überfällig, was man jetzt an den Problemen sehen könne, die sich gerade Bahn brechen. Wie kommt man auf solche Ideen?, will ein Zuhörer wissen. Die Idee sei ihm beim Einschlafen gekommen, als er darüber nachdachte, warum man den wiedervereinigten Staat nicht Deutsche Demokratische Republik nennen sollte.

„Ich bin Werbetexter“, erklärt er sein Interesse an prägnanten Formulierungen und Markennamen. „Und dann bin ich mitgefahren mit den beiden, das hat mir großen Spaß gemacht“. Er schreibe und schaue, wo es hinführt.

Labbé liest, „was bisher keiner gehört hat“

Aus dem noch nicht veröffentlichten Erzählband „Maximum Mustermann“ las Labbé auf Drängen des Publikums, das etwas hören wollte, „was bisher keiner gehört hat“, die Kurzgeschichte „Kati“ vor. Deren Handlung spielt sich am Rande eines Techno-Festivals ab, das in Regen und Schlamm eingeweicht wird.

Auch hier gingen Spaß, Freude an frechen Formulierungen und die warmherzige Zuwendung zur Anti-Heldin eine unwiderstehliche, Nach-Denken fördernde Allianz ein. „Es gibt eine Menge nachzuholen, und es wäre gut, das jetzt zu tun“, gab Labbé seinem Publikum mit auf den Heimweg.