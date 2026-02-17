Amüsant, spritzig, brillant: Die Politsatire „Herabsehen auf die DDR“, die Yannick Labbé in Huttingen vorgestellt hat, bot Unterhaltungswert und eine nachdenkliche Note.
Ein Autor aus Berlin mit Wurzeln in Huttingen bringt in einem winterlichen Reblanddorf abends Leute auf die Beine mit einem Thema, das nicht nur regional interessiert. Diese Konstellation ist den Aktivitäten der Initiative „Zämme si z’ Huttige“ und des Kulturvereins Alte Schule zu verdanken, die dem gesellschaftlichen Dorfleben seit ein paar Jahren mit zahlreichen und sehr unterschiedlichen Angeboten auf die Sprünge helfen.