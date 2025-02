Politisches in Lauterbach

1 Das Wahlplakat der Grünen ist zerrissen. Foto: Dold

Die Beschädigung von Wahlplakaten macht auch vor Lauterbach nicht Halt.









Am Ortsausgang von Lauterbach in Richtung Schramberg wurde dieser Tage ein Plakat der Grünen in Mitleidenschaft gezogen. Der Kopf von Spitzenkandidat Robert Habeck wurde einfach heruntergerissen. Das angrenzende Plakat der FDP blieb hingegen unversehrt.