Politisches in Hardt: „Alfreds Adfent“ mit AfD-Touch und Gegendemonstration
Bereits im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Veranstaltung Foto: Archiv Dold

Politisch wird es am Freitag, 5. Dezember, in Hardt: An der Tankstelle wird zu „Alfreds Adfent“ geladen – und prompt gibt es wieder eine Gegendemonstration.

„Der Nikolaus kommt dieses Jahr wieder in die Tankstelle in Hardt und zwar am Freitag, 5. Dezember, von 15 bis etwa 21 Uhr“, heißt es von Alfred Fleig. Geladen wird zu heißen Getränken, Bier und Grillwurst gratis. Die Tankstelle ist mit einer entsprechenden Einladung versehen. Dabei soll aber auch politisch diskutiert werden. So sind AfD-nahe Symbole zu sehen, die für die politische Richtung stehen.

 

Tolerant und weltoffen

Auf der anderen Seite heißt es wieder „Hardt bleibt bunt und vielfältig“. Die Adventsfeier findet zeitgleich auf dem Kirchplatz statt. Das Motto lautet hier „Mit Punsch bleibts bunt“. Spenden gehen an den Hardter Missionsausschuss/Schwester Theresina. Hier heißt es: „Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir in Hardt eine Verharmlosung von Hass und Hetze nicht zulassen, dass wir tolerant und weltoffen sind und Benachteiligte unterstützen“. Der Advent solle nicht für Veranstaltungen missbraucht werden, die mit diesen Werten nichts zu tun habe, teilen die Veranstalter mit.

 