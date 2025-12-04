Politisches in Hardt: „Alfreds Adfent“ mit AfD-Touch und Gegendemonstration

Tolerant und weltoffen

Auf der anderen Seite heißt es wieder „Hardt bleibt bunt und vielfältig“. Die Adventsfeier findet zeitgleich auf dem Kirchplatz statt. Das Motto lautet hier „Mit Punsch bleibts bunt“. Spenden gehen an den Hardter Missionsausschuss/Schwester Theresina. Hier heißt es: „Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir in Hardt eine Verharmlosung von Hass und Hetze nicht zulassen, dass wir tolerant und weltoffen sind und Benachteiligte unterstützen“. Der Advent solle nicht für Veranstaltungen missbraucht werden, die mit diesen Werten nichts zu tun habe, teilen die Veranstalter mit.