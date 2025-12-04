Politisches in Hardt: „Alfreds Adfent“ mit AfD-Touch und Gegendemonstration

Politisch wird es am Freitag, 5. Dezember, in Hardt: An der Tankstelle wird zu „Alfreds Adfent“ geladen – und prompt gibt es wieder eine Gegendemonstration.
„Der Nikolaus kommt dieses Jahr wieder in die Tankstelle in Hardt und zwar am Freitag, 5. Dezember, von 15 bis etwa 21 Uhr“, heißt es von Alfred Fleig. Geladen wird zu heißen Getränken, Bier und Grillwurst gratis. Die Tankstelle ist mit einer entsprechenden Einladung versehen. Dabei soll aber auch politisch diskutiert werden. So sind AfD-nahe Symbole zu sehen, die für die politische Richtung stehen.