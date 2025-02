1 In Gruppen wurden die Themen erarbeitet. Foto: Alexandra Widmer-Weihgold

Die bevorstehende Bundestagswahl war Thema beim ersten politischen Bildungstag an der Werkrealschule und der Realschule Oberes Kinzigtal.









Link kopiert



Zum ersten Mal fand an der Werkrealschule und der Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach ein Projekttag statt, der die bevorstehende Bundestagswahl in den Fokus rückte. Darüber berichten die Schulen in einer Mitteilung.